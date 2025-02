>

Die Weißtannen-Setzlinge, die 2014 in die Erde gekommen sind, haben sich prächtig entwickelt, sagt Förster Ronny Eckhardt. Weil sie nah am Wanderweg gepflanzt wurden, hat es das Wild schwer an den leckeren Snack zu gelangen. Das haben die Mitarbeiter des Thüringenforstes bei der Pflanzung an dieser Stelle einkalkuliert. Tiefer im Wald müssen die kleinen Tannen mit Verbissschutz gesichert werden. (Foto: Michael Bauroth)