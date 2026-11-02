Heiko und Kerstin Vierling haben ihren Baum geliebt. Und manchmal verteufelt. Je nach Wetterlage, je nach Jahreszeit, hat das tonnenschwere Ungetüm im eigenen Garten das Leben der beiden Oberhofer mitbestimmt. Irgendwie war die kanadische Küstentanne immer da, irgendwie immer Teil ihres Lebens. Schon bevor sie das Haus 1997 gekauft hatten, wurde der Nadelbaum gepflanzt – jetzt ist er für immer weg und wird zum Hingucker des Erfurter Weihnachtsmarktes.