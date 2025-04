Wer nach Oberhof kommt und einen Hirsch sucht, der wird garantiert fündig. Am Donnerstag sind zwei weitere hinzugekommen. Um das Quartier Sanssouci, mit dem neuen Restaurant O’Gretel, der Villa und der Ressidenz Sanssouci optisch aufzuwerten, hat Investor Mihai Danzke in Waldtiere investiert. Der große Bronze-Hirsch, der ab sofort als Fotomotiv dient, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Vermutlich habe er im Eingangsbereich eines Landhauses gestanden, ehe er nach Belgien verkauft worden sei, rekonstruiert Mihai Danzke die Geschichte. Nun ist das Metall-Tier zurück in Deutschland und findet an der Crawinkler Straße in Oberhof eine neue Heimat. „Es werden schon Wetten darauf abgeschlossen, wo er zuerst glänzen wird: An der Nase, am Geweih oder am Pürzel“, sagt Mihai Danzke und lacht. Er hofft darauf, dass möglichst viele Gäste den Hirsch nutzen, Fotos von und mit ihm schießen und so den Namen der Stadt in die Welt tragen.