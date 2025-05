Wann findet der nächste Sport-Höhepunkt in Oberhof statt? Wo geht’s zum Ahorn-Panorama-Hotel und wo muss ich abbiegen, um zum Exotarium zu gelangen? Fragen, die der Autofahrer am Oberhofer Nordknoten mit einem Blick beantwortet bekommt. „Er wird mit Informationen nahezu überflutet, “, sagt Jennifer Schubert, Sachbearbeiterin beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Der Blick auf die Straße wird dabei mitunter zur Nebensache. Dabei solle eine Ausschilderung an der Straße den Verkehr sicher leiten, erleichtern und sinnvoll lenken – und das mit so wenig Verkehrszeichen wie möglich, informiert die Mitarbeiterin des Landesamtes.