Schnitzkunst aus dem Erzgebirge ist nicht nur eine schöne Dekoration fürs heimische Fenster oder die Kommode. Auch auf dem künftigen Oberhofer Spielplatz, der in unmittelbarer Nähe zum Kurpark entsteht, machen sich die aus Robinenholz gefertigten Häuser, Schaukeln und Kletterelemente, die von der Firma SSF Klaus Kriehn aus Sayda aufgebaut werden, richtig gut. Die ersten Spielmöglichkeiten stehen bereits – und dass, obwohl der Spatenstich für den Umbau des Kurparks erst am Mittwoch erfolgt ist. In Rekordgeschwindigkeit soll sich das Gesicht der künftigen grünen Mitte der Stadt nun wandeln. „Wenn alles fertig ist, sieht das Gelände aus wie der Park von Schloss Sanssouci“, verspricht Jens Gutberlet, Bauleiter bei der Baufirma Wenk, mit einem Lächeln.