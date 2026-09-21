Schon bald erscheint der Hollywood-Streifen „Digger“ mit Sandra Hüller und Tom Cruise in den deutschen Kinos. Und eines kann man dem Film bisher definitiv nicht vorwerfen: eine langweilige Marketing-Kampagne. Alles an dem Film wirkt bisher … nun ja, man könnte es „eigen“ nennen. Der Trailer ließ deutlich länger auf sich warten, als es eigentlich üblich ist. Und auch als er endlich da war, verrieten die wenigen gezeigten Momente aus dem Film so gut wie gar nichts über den späteren Streifen.