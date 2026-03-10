Nach 147 Tagen endet die Wintersaison 2025/26 auf der Oberhofer Kunsteisbahn. Der Betreiber, der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) Oberhof, berichtet von 25.328 Abfahrten im Eiskanal. Das entspricht durchschnittlich mehr als 172 Fahrten pro Tag und damit einer nahezu vollständigen Auslastung. Die Bahn wird im Rennrodel-, Bob- und Skeletonsport bei Wettkämpfen und im Training genutzt. Viele erfolgreiche Olympiateilnehmer starteten hier ihre Karrieren.