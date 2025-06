Auf einem weißen Blatt Papier steht in schwarzen Buchstaben das Wort Rezeption. Es hängt an einer mobilen Aufstellwand. Davor sitzt eine Mitarbeiterin an einem provisorischen Empfangstresen. Noch bis Ende Juni wird die Lobby im Oberhofer Berghotel komplett umgekrempelt. „Sie soll lebendiger werden“, sagt Ivonne Herrnkind. Die Umbauarbeiten gehören zu den ersten Amtshandlungen der neuen Geschäftsführerin. „Das Projekt haben Sebastian Löser und ich gemeinsam angestoßen“, betont sie. Denn schon seit einem Jahr sei klar, dass es Sebastian Löser nach 15 Jahren als Geschäftsführer des Konsum-Berghotels nun als Vorstandsmitglied des Mutterkonzerns Zentralkonsum eG nach Berlin zieht. Seitdem ist Ivonne Herrnkind in alle Entscheidungen mit eingebunden worden, erklärt sie.