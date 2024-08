Sätze, die mit „Die müssten mal...“ beginnen, regen Steffi Seifert auf. In den Augen der 52-Jährigen könne man sich nicht hinstellen und verlangen, dass andere etwas tun. „Wenn ich will, dass sich was ändert, wenn ich will, dass was erledigt wird, dann muss ich auch selbst was machen“, findet sie. Das sei stets ihr Antrieb gewesen, sich zu engagieren, sagt Steffi Seifert, die seit fünf Jahren für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt und nun seit einigen Wochen die neue Beigeordnete der Stadt Oberhof ist und damit die ehrenamtliche Stellvertreterin des Bürgermeisters.