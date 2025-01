„Ganz wichtig zu sagen: Wer alles genau so macht, wie die Lehrer es sagen, kann am Ende des Nachmittags Kurven fahren“, sagt Sebastian Schramm und blickt der Reihe nach in sieben Gesichter. Der Leiter der Snowboardschule am Fallbachlift in Oberhof gibt dem Anfängerkurs noch einige Hinweise vorab.