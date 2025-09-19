Es soll wie eine gute Ehe sein, so zumindest stellt sich Franz-Josef Nolte, Chef des Regimentsstabs, die künftige Patenschaft vor, die die Stadt Oberhof und die Soldaten der Ohrdrufer Bundeswehr-Kaserne eingehen wollen. Die Verbindung zwischen dem Militär und der Stadt besteht schon seit Jahrzehnten – denn immer, wenn im Rahmen der Biathlon- und Rennrodelwettkämpfe Hilfe gebraucht wird, steht ein Teil der Truppe parat. „Das werden wir auch weiterhin“, verspricht Franz-Josef Nolte. Erst vor Kurzem habe es ein Koordinierungsgespräch mit der Oberhofer Sportfördergruppe gegeben. Kameraden aus Ohrdruf, Gotha, Bad Salzungen, Gera, Erfurt und Bad Frankenhausen seien zugegen gewesen und hätten ihre Unterstützung zusagt, wenn Hilfe beim Schneeschippen oder im Bereich Sicherheit auf der Höh’ nötig wäre.