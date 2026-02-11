Lautes Bellen von Waldhund Bionda hallt durch den Wald in Oberhof. Die schlappohrige Hündin mit den bernsteinfarbenen Augen und dem drahthaarigen Fell hat etwas entdeckt. Der Grund für ihre Begeisterung liegt gut versteckt im Schnee. Sie findet ein Knochenteil eines Rotwildes. Genüsslich kaut Bionda darauf herum. Neugierig rennen die sieben Kinder der Spurensuchgruppe auf die Hündin zu. Was hat Bionda da gefunden? Warum ist sie so aufgeregt? Hundehalterin Dorit Sommer, die im Thüringer Forst tätig ist, erklärt geduldig, dass solche Überreste im Wald nicht ungewöhnlich sind und zur natürlichen Umgebung gehören. Ein Moment, der großes Staunen auslöst.