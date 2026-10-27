In knapp 90 Städten und Gemeinden des Freistaates hat im August 2026 ein nennenswerter Tourismus stattgefunden. Zumindest haben Vermieter aus so vielen Kommunen an das Thüringer Landesamt für Statistik berichtet. Darunter ist eine kommunale Zehnergruppe aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen – eine stattliche Quote. Das sind genauso viele Orte wie im Vorjahresmonat, wobei Roßdorf vorerst aus der Wertung ausgeschieden und Kühndorf aufgenommen worden ist. Berücksichtigt werden nur Betriebe mit zehn und mehr Gästebetten, ebenso Campingplätze ab einer bestimmten Größe.