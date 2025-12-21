Oberhof: Kritik an der Landesblockade zum Skywalk

Die Antwort des für Digitales und Infrastruktur zuständigen Ministers Steffen Schütz zeigt Hande zufolge ein unwürdiges Ping-Pong-Spiel zwischen den Behörden auf. So ist eine umweltrechtliche Qualifizierung der Bauvoranfrage „bislang noch nicht erfolgt“. „Diese administrative Trägheit lähmt das Vorhaben. Noch deutlicher wird die aktive Verweigerungshaltung beim zentralen Punkt der benötigten Waldflächen. Der Thüringen-Forst, eine Anstalt des Freistaates, will sich nicht von den Flächen trennen. Die Landesregierung stellt selbst fest: Gegen den Verkauf der Flächen spricht der Paragraf 11 Absatz 3 Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt. Man wolle ‚keine neuen Enklaven im Eigentum Dritter’ in diesem Waldblock zulassen“, so Hande weiter. Ein Verkauf ist damit ausgeschlossen, und es gibt bis heute „keinen Vertrag“ mit den Investoren. Auf die konkrete Frage nach der touristischen und wirtschaftlichen Bewertung des Projekts liefert die Landesregierung stattdessen nur eine Aneinanderreihung allgemein bekannter Fakten über Oberhof. Eine ernsthafte Prüfung der Kompatibilität mit der Tourismusstrategie Thüringen 2025 oder der Auswirkungen auf die lokale Wertschöpfung unterbleibt. Dies wird durch den nichtssagenden Satz ersetzt, das Projekt werde „als ein möglicher weiterer Baustein des touristischen Angebots grundsätzlich begrüßt“.