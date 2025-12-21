 
Oberhof Kritik an der Landesblockade zum Skywalk

Der linke Landtagsabgeordnete Ronald Hande kritisiert die Blockade des Skywalk-Projekts in Oberhof durch Landesregierung und Thüringen-Forst.

Ein Skywalk für Oberhof wird derzeit noch blockiert. Foto: picture alliance/dpa

Der Landtagsabgeordnete Ronald Hande (Die Linke) hat die Antwort der Landesregierung auf seine Kleine Anfrage zum geplanten Skywalk in Oberhof als Offenbarungseid gewertet. Sie bestätigt eine behördliche Blockade und offenbart zugleich eine erschreckende Planlosigkeit in der Tourismuspolitik für den Standort Oberhof.

Die Antwort des für Digitales und Infrastruktur zuständigen Ministers Steffen Schütz zeigt Hande zufolge ein unwürdiges Ping-Pong-Spiel zwischen den Behörden auf. So ist eine umweltrechtliche Qualifizierung der Bauvoranfrage „bislang noch nicht erfolgt“. „Diese administrative Trägheit lähmt das Vorhaben. Noch deutlicher wird die aktive Verweigerungshaltung beim zentralen Punkt der benötigten Waldflächen. Der Thüringen-Forst, eine Anstalt des Freistaates, will sich nicht von den Flächen trennen. Die Landesregierung stellt selbst fest: Gegen den Verkauf der Flächen spricht der Paragraf 11 Absatz 3 Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt. Man wolle ‚keine neuen Enklaven im Eigentum Dritter’ in diesem Waldblock zulassen“, so Hande weiter. Ein Verkauf ist damit ausgeschlossen, und es gibt bis heute „keinen Vertrag“ mit den Investoren. Auf die konkrete Frage nach der touristischen und wirtschaftlichen Bewertung des Projekts liefert die Landesregierung stattdessen nur eine Aneinanderreihung allgemein bekannter Fakten über Oberhof. Eine ernsthafte Prüfung der Kompatibilität mit der Tourismusstrategie Thüringen 2025 oder der Auswirkungen auf die lokale Wertschöpfung unterbleibt. Dies wird durch den nichtssagenden Satz ersetzt, das Projekt werde „als ein möglicher weiterer Baustein des touristischen Angebots grundsätzlich begrüßt“.

„Behörden agieren als Bremsklotz“

„Die Antwort der Brombeer-Koalition ist ein Skandal. Während Minister Schütz das Projekt oberflächlich begrüßt, agieren seine eigenen Behörden und der Landesforstbetrieb als Bremsklotz. Dieses unwürdige Ping-Pong-Spiel zwischen Zuständigkeiten und die offene Weigerung, pragmatische Flächenlösungen zu finden, sind keine Wirtschaftsförderung. Sie gefährden Investitionen und Arbeitsplätze“, kritisiert Hande. „Die Landesregierung muss für klare und zügige Verfahren sorgen und mit dem Forst im Sinne der touristischen Entwicklung der Region eine praktikable Lösung mit den Investoren finden. Ansonsten ist die Tourismusstrategie 2025 nichts als ein Papiertiger.“