Oberhof: Hochbetrieb in der WM-Arena

Während die Langlaufloipen entlang des Rennsteigs nur selten von ausreichend Schneefall profitieren konnten und somit ansprechende Bedingungen für Skifahrer boten, herrschte in der Arena am Rennsteig – Namensgeber ist Lotto Thüringen – durchweg reges Treiben. „In der nunmehr endenden Saison ist es uns in enger Zusammenarbeit mit dem Thüringer Wintersportzentrum gelungen, seit dem 29. November 2024 ein beständiges Training in der Arena anzubieten. In Summe kommen wir mit 113 Tagen sogar deutlich über die angestrebten 100 Tage Outdoor-Training“, resümiert Erik Schneider, Bundesstützpunktleiter Ski des Deutschen Skiverbandes in Oberhof.