Oberhof: Einbruch in Tankstelle

Am Mittwoch gegen 1 Uhr nachts verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Poststraße in Oberhof, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Im Inneren öffneten sie mit Gewalt einen Lebensmittelautomaten und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.