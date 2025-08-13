Am 17. August wird der Oberhofer Kurpark zum Schauplatz für Biathlonfans, sportlich Aktive und einfach Neugierige. Am (zum Lichtgewehr umgebauten) Biathlongewehr und auf dem Thorax-Trainer können Interessierte ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen, im Einzel oder in der Staffel. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, heißt es in der Ankündigung von Tourleiter Martin Bremer. Das Motto der Tour: Jeder Sportbegeisterte kann an diesem Tag kostenlos zum Biathleten werden. Der spontane Schnupper-Biathlon bedarf keinerlei Anmeldung.