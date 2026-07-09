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Oberhof Biathlon-Fieber auf dem Stadtplatz

Die Biathlon-Deutschlandtour macht am Samstag, 29. August, von 11 bis 18 Uhr wieder Station in Oberhof. Anmeldungen sind bis 19. August möglich.

Oberhof: Biathlon-Fieber auf dem Stadtplatz
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Mitmachen kann jeder bei Citybiathlon am 29. August in Oberhof. Foto: Veranstalter

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 100.000 Schnupperschützen und über 20.000 Wettkämpfern auf rund 300 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In diesem Jahr gibt es deutschlandweit 30 Citybiathlons – und einen davon wieder in Oberhof.

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Das Tour-Motto ist: Jeder Freund dieser Sportart kann selbst für einen Tag zum Biathleten werden. Eingeladen von der Tourismus GmbH Oberhof wird die Biathlon-Tour nach den stimmungsvollen Citybiathlons 2023 bis 2025 nun am Samstag, 29. August, von 11 bis 18 Uhr mit ihrer mobilen Biathlonarena auf den Oberhofer Stadtplatz zurückkehren und die Biathlonfans zum Mitmachen in den Kategorien Einzel- und Teamwettbewerbe ermuntern. Der 4. Oberhofer Citybiathlon wird damit die 15. Etappe der Biathlon-Tour 2026 sein“, kündigt Martin Bremer von der veranstaltenden Agentur Inmotion an.

Den beliebtesten TV-Wintersport der Deutschen für seine Fans, ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, jedoch so authentisch wie möglich in die Stadt zu bringen, darin liegt für Tourleiter Bremer der besondere Anreiz zur stetigen Verbesserung der Etappen, die nun bereits im elften Jahr viele Freunde gewinnen konnten.

Auf fünf Schießbahnen betreut Bremers Agentur originale Biathlongewehre, die mit Infrarottechnik ausgestattet sind. Alle Neugierigen sind am 29. August eingeladen mitzumachen und ihre Treffsicherheit zu testen. Erstmals wird der Wettbewerb, neben dem Stehendschießen, auch ein Liegendschießen für alle Wettkämpfenden enthalten. Auch den Jüngsten wird auf einer Liegendschießbahn das betreute Biathlonerlebnis ermöglicht.

Olympiasieger Michael Rösch dabei

Alle Mitmacher und Schaulustigen können auf dem Stadtplatz einen leibhaftigen Biathlon-Olympiasieger, nämlich Michael Rösch, erleben. In Oberhof wird Michael Rösch ganz für die Wettkämpfer und Neugierigen da sein, das Coaching übernehmen, wertvolle Tipps geben, aus seinem Biathlon-Leben erzählen, Autogramme geben und die Sieger ehren.

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Wer den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden Cardio-Biathlon-Duell an. Auf den in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert.

Einzelwettkampf für alle

Wenn mindestens zwei Freizeitsportler angemeldet sind, starten sie zu zwei mal 250 Metern Skilanglauf, denen nach 250 Metern zunächst ein Liegendschießen und nach weiteren 250 Metern ein Stehendschießen mit je fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern lediglich Interesse an dieser Sportart und der Mut, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Anmeldung dafür erfolgt direkt am 29. August am Stand der Biathlon-Tour. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Vereine, Urlaubsgäste, Unternehmen, Familien, Freunde und Institutionen sind eingeladen, mit Teams aus vier Personen an der Biathlonstaffel-Challenge teilzunehmen, die 13 Uhr stattfinden wird.

Die Gewinnerpreise

Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlonwochenendes im Biathlonweltcup-Ort Oberhof am 3.und 4. April 2027 stattfinden wird und tritt dort gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte an. Dem Tourchampion winkt ein Reisegutschein über 350 Euro. Die Anmeldung ist noch bis 19. August online möglich unter: www.oberhof.de