Oberhof: Biathlon-Fieber auf dem Stadtplatz

Einzelwettkampf für alle

Wenn mindestens zwei Freizeitsportler angemeldet sind, starten sie zu zwei mal 250 Metern Skilanglauf, denen nach 250 Metern zunächst ein Liegendschießen und nach weiteren 250 Metern ein Stehendschießen mit je fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern lediglich Interesse an dieser Sportart und der Mut, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die Anmeldung dafür erfolgt direkt am 29. August am Stand der Biathlon-Tour. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Vereine, Urlaubsgäste, Unternehmen, Familien, Freunde und Institutionen sind eingeladen, mit Teams aus vier Personen an der Biathlonstaffel-Challenge teilzunehmen, die 13 Uhr stattfinden wird.