Oberhof: Bergahorn und Co. sollen an der Biathlon-Arena gedeihen

Der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) engagiert sich gemeinsam mit dem Thüringen-Forst sowie weiteren Partnern und regionalen Firmen für nachhaltige Ausgleichs- und Ersatzprojekte in Natur und Umwelt. „Die Maßnahmen stehen unter anderem im Zusammenhang mit Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben an den Spitzensport- und Freizeitsportstätten in Oberhof. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Thüringer Waldes. Ein aktuelles Beispiel für dieses Engagement ist eine Online-Kampagne des neu eröffneten Fritzparks in Zella-Mehlis. Der Freizeitpark nutzt das wachsende Interesse seiner Gäste und Besucher, um geschädigte Waldflächen gezielt mit neuen, klimaangepassten Baumarten aufzuforsten“, so Ronny Knoll, Sprecher im Thüringer Wintersportzentrum. Umgesetzt werde das Projekt in Kooperation mit dem Moosbachtal-Verein und dem Baubetrieb Wenk aus Themar.