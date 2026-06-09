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Oberhof Bergahorn und Co. sollen an der Biathlon-Arena gedeihen

Gemeinsam mit dem Thüringen-Forst und regionalen Partnern setzt sich das Thüringer Wintersportzentrum für Ausgleichsmaßnahmen ein. Gepflanzt wurde Anfang Juni.

Oberhof: Bergahorn und Co. sollen an der Biathlon-Arena gedeihen
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Gemeinsam für den Wald der Zukunft: Ronny Eckhardt (Thüringen-Forst), Sylvia Böhm (Geschäftsführerin des TWZ), Janine Wenk (Geschäftsführerin Fritzpark), Björn Schneider (Moosbachtal-Verein) und Jens Gutberlet (Bauunternehmen Wenk, von links). Foto: René Kellermann

Der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) engagiert sich gemeinsam mit dem Thüringen-Forst sowie weiteren Partnern und regionalen Firmen für nachhaltige Ausgleichs- und Ersatzprojekte in Natur und Umwelt. „Die Maßnahmen stehen unter anderem im Zusammenhang mit Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben an den Spitzensport- und Freizeitsportstätten in Oberhof. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Thüringer Waldes. Ein aktuelles Beispiel für dieses Engagement ist eine Online-Kampagne des neu eröffneten Fritzparks in Zella-Mehlis. Der Freizeitpark nutzt das wachsende Interesse seiner Gäste und Besucher, um geschädigte Waldflächen gezielt mit neuen, klimaangepassten Baumarten aufzuforsten“, so Ronny Knoll, Sprecher im Thüringer Wintersportzentrum. Umgesetzt werde das Projekt in Kooperation mit dem Moosbachtal-Verein und dem Baubetrieb Wenk aus Themar.

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In der ersten Juniwoche wurden nun mit Unterstützung von Thüringen-Forst und des Wintersportzentrums die ersten Baumsetzlinge am Rande der Biathlon-Arena am Rennsteig gepflanzt. Zum Einsatz kamen unter anderem Weißtanne, Rotbuche, Bergahorn, Lärche und Douglasie — Baumarten, die dazu beitragen sollen, einen widerstandsfähigen Wald zu entwickeln. „Wir pflegen mit dem Thüringer Wintersportzentrum bereits seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen wir den Wald der Zukunft voranbringen. Pflanzaktionen wie diese — ob mit Sportlern, Fans, regionalen Firmen oder Partnern — sind enorm wichtig, um zudem das Bewusstsein für die Entwicklung eines klimastabilen Bergmischwaldes weiter zu stärken“, sagt Förster Ronny Eckhardt.

20 Maßnahmen rund um Biathlon-WM

Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung sind Ronny Knoll zufolge fest in der Arbeit des Zweckverbandes verankert. Allein im Rahmen der Biathlon-Weltmeisterschaften 2023 seien mehr als 20 Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen in Oberhof und der Region umgesetzt worden.

Neben Aufforstungen zählten dazu unter anderem das Anlegen von Biotopen, Böschungsbepflanzungen, Felswandpflege, Entsiegelungsmaßnahmen sowie Projekte zum Trinkwasserschutz. Ziel dieser Projekte ist es, Natur und Umwelt langfristig zu stärken, natürliche Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen und das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln weiter zu schärfen.