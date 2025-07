Oberhauswahl: Japans Regierungskoalition vor Wahlschlappe

Tokio - In Japan droht der Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bei der Oberhauswahl eine Niederlage. Wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale berichteten, verloren Ishibas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito deutlich an Sitzen. Der Koalition droht der Verlust der Mehrheit, nachdem sie diese schon zuvor im mächtigen Unterhaus verloren hatte. Ishiba könnte als Partei- und Regierungschef in seiner LDP unter Druck geraten.