Oberhaching: Zug stößt mit Auto zusammen - kurz zuvor ähnlicher Vorfall

Auch die Schrankenanlage sei so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr funktionsfähig war. Bei der Unfallaufnahme vor Ort ergaben sich Hinweise, dass es wenige Stunden zuvor schon zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, bei dem sich die Schranken ebenfalls trotz eines Autos auf den Gleisen geschlossen hätten. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs sei es dabei nicht gekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.