Oberfranken Zehntausende Euro in der Kleidung - auch in der Unterhose

Polizisten kontrollieren einen Autofahrer auf der Autobahn 72 - und finden bei ihm ungewöhnlich viel Geld an ungewöhnlichen Orten. Jetzt gehen die Beamten einem Verdacht nach.

Oberfranken: Zehntausende Euro in der Kleidung - auch in der Unterhose
In der Kleidung des Autofahrers fanden die Beamten bündelweise Geldscheine. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Hof (dpa/lby) - Unter anderem in der Unterhose eines Autofahrers haben Fahnder der bayerischen Grenzpolizei auf der Autobahn 72 Zehntausende Euro gefunden. Das Geld sei bündelweise in der Kleidung des Mannes verteilt gewesen, teilte die Polizei mit. Woher das Geld kam und wofür es gedacht war, habe der Mann am Steuer des Wagens nicht schlüssig erklären können. Deshalb hätten die Beamten die Scheine beschlagnahmt.

Die Fahnder hatten das Auto auf der A72 bei Hof gestoppt und den Fahrer kontrolliert. Jetzt gehen Beamten der Kriminalpolizei der Frage nach, ob es sich um einen Fall von Geldwäsche oder Geld aus illegalen Aktivitäten handelt.