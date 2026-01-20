Oberfranken: Zehntausende Euro in der Kleidung - auch in der Unterhose

Hof (dpa/lby) - Unter anderem in der Unterhose eines Autofahrers haben Fahnder der bayerischen Grenzpolizei auf der Autobahn 72 Zehntausende Euro gefunden. Das Geld sei bündelweise in der Kleidung des Mannes verteilt gewesen, teilte die Polizei mit. Woher das Geld kam und wofür es gedacht war, habe der Mann am Steuer des Wagens nicht schlüssig erklären können. Deshalb hätten die Beamten die Scheine beschlagnahmt.