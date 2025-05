Gößweinstein (dpa/lby) - Zwei Mädchen sind in Oberfranken mit ihren Tretrollern zusammengestoßen - eine Zehnjährige ist dabei schwer verletzt worden. Die beiden wollten am Freitagmittag in Gößweinstein auf dem Heimweg von der Schule einem Stein ausweichen und kollidierten dabei, wie die Polizei mitteilte.