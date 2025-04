Den Angaben nach wollte die Frau am Freitagmittag auch nach Platzverweisen der Polizei nicht gehen. Stattdessen habe sie versucht, in ein Behandlungszimmer zu gelangen. Als die Beamten sie daran hinderten, habe die 71-Jährige Widerstand geleistet und eine Polizistin beleidigt. Die Polizisten fesselten die Frau schließlich und trugen sie aus der Praxis, wie es in einer Mitteilung hieß. Dabei habe sich nun der Ehemann eingeschaltet und wollte seine Frau befreien - ohne Erfolg, wie es hieß.