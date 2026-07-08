Oberfranken: Unbekannter schlägt 15-Jährigen bei Sportstunde

Hof (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat in Hof in Oberfranken einen 15-Jährigen während des Sportunterrichts ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Schüler mit ihren Lehrkräften auf einem eingezäunten Sportgelände.
Eine Sportstunde endet für einen Schüler in Hof schmerzhaft. Weil er zwei auffällige Beobachter am Zaun anspricht, eskaliert die Situation plötzlich.
Hof (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat in Hof in Oberfranken einen 15-Jährigen während des Sportunterrichts ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Schüler mit ihren Lehrkräften auf einem eingezäunten Sportgelände.
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Dem Jugendlichen seien zuvor zwei Personen aufgefallen, die auf dem Gehweg gestanden und die Klasse durch den Zaun "auffällig" beobachtet hätten, hieß es weiter. Als der Schüler die beiden angesprochen habe, sei einer der Männer unvermittelt über den Zaun geklettert.
Nach einem kurzen Wortgefecht, das auch die Lehrkräfte mitbekamen, schlug der Unbekannte dem Schüler mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Jugendliche erlitt dabei Schmerzen und wurde leicht verletzt. Der Angreifer kletterte anschließend zurück über den Zaun und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter in Richtung Innenstadt.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Hof blieb erfolglos. Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung.