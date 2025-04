Ein Zeuge habe in der Nacht zum Freitag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen Geräusche gehört und sei diesen nachgegangen. In einer Kälberhütte außerhalb des geschlossenen Stalls entdeckte er demnach ein blutendes Kalb mit einer Stichverletzung im Bereich der Lunge. Es sei noch vor Ort verendet. Das andere Kalb sei am Leben geblieben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise.