Gefrees/Hof (dpa/lby) - Vier Traktoren im Gesamtwert von rund 230.000 Euro haben Unbekannte von zwei Firmengeländen in Gefrees (Landkreis Bayreuth) und Hof gestohlen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hätten sich die Diebe in Gefrees Zugang zum Gelände verschafft, in Hof zwischen Montag und Donnerstagmorgen, teilte die Polizei mit. Von jedem Gelände wurden demnach jeweils zwei Traktoren entwendet. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise zu den Tätern.