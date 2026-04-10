Schirradorf/Thurnau (dpa/lby) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 70 in Oberfranken in Fahrtrichtung Bayreuth bis auf Weiteres komplett gesperrt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, gab es zwischen den Anschlussstellen Schirradorf und Thurnau-West einen Lkw-Unfall. Der Anhänger des Fahrzeugs sei dabei umgekippt und blockiere nun die gesamte Fahrbahn. Die Polizei veranlasste eine Vollsperrung der Autobahn in diesem Bereich, um die Unfallstelle abzusichern und die Räumung vorzubereiten. Ob bei dem Unfall Menschen zu Schaden gekommen sind, gaben die Beamten zunächst nicht bekannt.