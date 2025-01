Oberfranken: Überholvorgang in Ebermannstadt missglückt - Verletzte

Ebermannstadt (dpa/lby) - Bei einem Unfall nach einem verbotenen Überholvorgang sind an einer Kreuzung im Landkreis Forchheim vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 26-jährige Fahrer eines Kleinwagens habe auf der B470 in Ebermannstadt einige Fahrzeuge überholt - mit erhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung wollte er demnach am Abend knapp hinter einem dort wartenden Pkw einscheren. Er habe aber "offensichtlich sein fahrerisches Können deutlich überschätzt" und sei auf den an der Ampel stehenden Wagen aufgefahren, hieß es.