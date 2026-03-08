Bayreuth (dpa/lby) - In Bayreuth müssen die Bürgerinnen und Bürger in zwei Wochen erneut zur Wahl. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger von der CSU kam im ersten Wahlgang lediglich auf Rang zwei mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. SPD-Herausforderer Andreas Zippel errang 34,9 Prozent und geht damit auf Platz eins in die Stichwahl. Insgesamt hatten sich neun Kandidatinnen und Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus der Festspiel-Stadt beworben. Die Wahlbeteiligung lag laut dem vorläufigen Ergebnis bei 56,5 Prozent.