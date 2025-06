Pegnitz (dpa/lby) - Mitarbeiter der Müllabfuhr haben vor einem Restaurant in Oberfranken eine bis oben hin mit Frittierfett gefüllte Restmülltonne aufgefunden. Als ein Arbeiter die Tonne in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) in Richtung des Müllfahrzeugs rollen wollte, kippte sie aufgrund ihres hohen Gewichts um, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei verteilten sich rund 270 Liter Öl auf der Straße.