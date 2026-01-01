Oberfranken: Polizist stirbt bei Unfall mit Streifenwagen

Selbitz - Ein 25 Jahre alter Polizist ist bei einem Verkehrsunfall im bayerischen Landkreis Hof in einem Streifenwagen tödlich verunglückt. Der Beamte war Beifahrer in dem Fahrzeug, ein 20 Jahre alter Kollege saß am Steuer, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei in den frühen Morgenstunden aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 173 bei Selbitz ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Geländewagen geprallt.