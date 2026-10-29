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Oberfranken Polizei-Einsatz wegen möglicherweise bewaffnetem Mann

Ein möglicherweise bewaffneter 67-Jähriger beschäftigt aktuell Spezialkräfte in Scheßlitz. Die Polizei steht mit ihm in Kontakt – was bislang über den Einsatz bekannt ist.

Oberfranken: Polizei-Einsatz wegen möglicherweise bewaffnetem Mann
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Die Polizei steht mit einem möglicherweise bewaffneten Mann in Kontakt - seine Frau hatte die Beamten gerufen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Scheßlitz (dpa/lby) - Wegen eines möglicherweise bewaffneten Mannes kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz im oberfränkischen Scheßlitz (Kreis Bamberg). Spezialkräfte stehen nach Angaben der Polizei mit einem 67-Jährigen in Kontakt, der sich in einem Haus befindet. Ob der Mann eine scharfe Schusswaffe bei sich habe oder eine Schreckschusswaffe, sei aktuell noch unklar. Gefahr für Unbeteiligte bestehe nicht.

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Die Frau des Mannes habe am Vormittag den Notruf gewählt. Möglicherweise habe es zuvor einen Streit gegeben. Nun befinde sie sich nicht mehr in dem Anwesen. In dem Ortsteil und vor dem Haus stünden zahlreiche Polizeiautos, sagte ein Polizeisprecher.