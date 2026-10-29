Scheßlitz (dpa/lby) - Wegen eines möglicherweise bewaffneten Mannes kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz im oberfränkischen Scheßlitz (Kreis Bamberg). Spezialkräfte stehen nach Angaben der Polizei mit einem 67-Jährigen in Kontakt, der sich in einem Haus befindet. Ob der Mann eine scharfe Schusswaffe bei sich habe oder eine Schreckschusswaffe, sei aktuell noch unklar. Gefahr für Unbeteiligte bestehe nicht.
Oberfranken Polizei-Einsatz wegen möglicherweise bewaffnetem Mann
dpa 29.10.2026 - 15:14 Uhr