Oberfranken: Polizei-Einsatz wegen möglicherweise bewaffnetem Mann

Scheßlitz (dpa/lby) - Wegen eines möglicherweise bewaffneten Mannes kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz im oberfränkischen Scheßlitz (Kreis Bamberg). Spezialkräfte stehen nach Angaben der Polizei mit einem 67-Jährigen in Kontakt, der sich in einem Haus befindet. Ob der Mann eine scharfe Schusswaffe bei sich habe oder eine Schreckschusswaffe, sei aktuell noch unklar. Gefahr für Unbeteiligte bestehe nicht.