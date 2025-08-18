Oberfranken: Polizei befreit Hund aus heißem Auto

Etwa eine Stunde später seien die Besitzer des Hundes erschienen. Diese hätten angegeben, dass sie das Auto in den Schatten gestellt und nicht mit einem so schnellen Wandern der Sonne gerechnet hätten. Man habe den Fall dem Landratsamt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gemeldet, so die Polizei.