Oberfranken Polizei befreit Hund aus heißem Auto

Ein Hund ist in einem geparkten Auto gefangen - die pralle Sonne scheint auf das Fahrzeug. Als die Polizei eintrifft, handelt sie schnell.

 
Oberfranken: Polizei befreit Hund aus heißem Auto
Der Hund wurde von einem 22-Jährigen aus München in dem aufgeheizten Fahrzeug entdeckt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wunsiedel (dpa/lby) - Ein Hund ist in Oberfranken von der Polizei aus einem heißen Auto befreit worden. Ein aufmerksamer Münchner habe das Tier in dem Auto auf einem Parkplatz in Wunsiedel entdeckt, teilte die Polizei mit.

Das Auto sei trotz leicht geöffneten Fenstern "extrem aufgeheizt" gewesen, der Hund habe sehr stark gehechelt. Darum habe man das Fahrzeug aufgebrochen, um den Hund zu befreien, teilte die Polizei mit. Bei der Befreiungsaktion sei ein weiteres, neben dem Auto parkendes Fahrzeug beschädigt worden.

Etwa eine Stunde später seien die Besitzer des Hundes erschienen. Diese hätten angegeben, dass sie das Auto in den Schatten gestellt und nicht mit einem so schnellen Wandern der Sonne gerechnet hätten. Man habe den Fall dem Landratsamt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gemeldet, so die Polizei.