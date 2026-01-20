Oberfranken: Pferde gehen durch – Kutscher stürzt, Autofahrer greift ein

Ahorn (dpa/lby) - Durch das beherzte Eingreifen eines Transporterfahrers ist ein Unfall mit einer führerlosen Pferdekutsche im Landkreis Coburg vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 78-Jähriger mit seinem Gespann auf einem Feldweg abseits einer Kreisstraße in Ahorn unterwegs, als seine Pferde unvermittelt durchgingen, vermutlich wegen eines aufgeschreckten Vogels. Der 78-Jährige stürzte vom Bock und landete auf einem angrenzenden Feld. Sein führerloses Gespann rannte aber neben der Kreisstraße weiter.