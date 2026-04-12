Hummeltal (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Bayreuth bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte der 24-jährige Biker auf einer Kreisstraße bei Hummeltal gegen ein Auto. Demnach brachte ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden belaufe sich auf 30.000 Euro. Die Kreisstraße wurde am Samstagabend vorübergehend gesperrt. Zeugen und Ersthelfer, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden.