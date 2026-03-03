 
Oberfranken Mann will bei Zivilstreife mitfahren - Drogenfund

An der A93 sucht ein Mann nach einer Mitfahrgelegenheit. Dabei werden ihm Drogen in der Tasche und ein unglücklicher Zufall zum Verhängnis.

Oberfranken: Mann will bei Zivilstreife mitfahren - Drogenfund
Gegen den 43-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Thiersheim (dpa/lby) - Ein Mann mit Drogen in der Jackentasche ist auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit im Landkreis Wunsiedel an eine zivile Polizeistreife geraten. Der 43-Jährige war Polizeiangaben zufolge zu Fuß am Autohof Thiersheim an der Autobahn 93 nahe der tschechischen Grenze unterwegs und fragte die Beamten, ob sie ihn mitnehmen könnten - ohne zu wissen, dass es sich dabei um Schleierfahnder handelte. 

Nachdem sie sich als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, kontrollierten sie den Mann und fanden zwei Kapseln mit je einer geringen Menge Amphetamin in seiner Jackentasche. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Laut einem Polizeisprecher war der Mann bereits wegen Drogendelikten bei der Polizei bekannt.