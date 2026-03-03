Oberfranken: Mann will bei Zivilstreife mitfahren - Drogenfund

Thiersheim (dpa/lby) - Ein Mann mit Drogen in der Jackentasche ist auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit im Landkreis Wunsiedel an eine zivile Polizeistreife geraten. Der 43-Jährige war Polizeiangaben zufolge zu Fuß am Autohof Thiersheim an der Autobahn 93 nahe der tschechischen Grenze unterwegs und fragte die Beamten, ob sie ihn mitnehmen könnten - ohne zu wissen, dass es sich dabei um Schleierfahnder handelte.