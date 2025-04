Weißenohe (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger soll in Oberfranken in eine Brauerei und eine Wohnung eingebrochen sein. Dabei habe er in der Nacht zum Mittwoch unter anderem aus alten Bierflaschen getrunken, teilte die Polizei mit. Aufgefallen war der Einbruch dem Besitzer der Brauerei in Weißenohe (Landkreis Forchheim) demnach erst am Mittwoch. Die beiden Männer kannten sich laut einer Polizeisprecherin von früher.