Bamberg (dpa/lby) - Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagnachmittag einen umfangreichen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Bamberg ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Koffer gegen 11.00 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei.