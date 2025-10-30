 
Ein Mann kauft einen Transporter und will ihn nach Litauen exportieren. Doch das provisorische Kennzeichen aus Pappe springt der Polizei ins Auge. Lassen die Beamten den Mann weiterfahren?

Der Fahrer erhielt mehrere Anzeigen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Münchberg (dpa/lby) - Mit einem Kennzeichen aus Pappe ist ein Kleintransporter in Oberfranken unterwegs gewesen - zudem war der Wagen nicht versichert. Eine Streife stoppte den 36 Jahre alten Fahrer in der Nacht in Münchberg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte den Wagen gerade erst gekauft und wollte ihn nach Litauen exportieren. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu, weiterfahren durfte er nicht.

Das Kennzeichen aus Pappe sei das ursprüngliche Kennzeichen des Kleintransporters gewesen. Dieser wurde aber schon vor zwei Jahren außer Betrieb gesetzt - zugelassen war der Wagen laut Polizei zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht, inzwischen gehört das Kennzeichen zu einem Kleinwagen.