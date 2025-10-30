Münchberg (dpa/lby) - Mit einem Kennzeichen aus Pappe ist ein Kleintransporter in Oberfranken unterwegs gewesen - zudem war der Wagen nicht versichert. Eine Streife stoppte den 36 Jahre alten Fahrer in der Nacht in Münchberg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte den Wagen gerade erst gekauft und wollte ihn nach Litauen exportieren. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu, weiterfahren durfte er nicht.