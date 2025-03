Weidhausen bei Coburg (dpa/lby) - Eingeschlossen in einer Garage ist ein Diebeszug für einen Einbrecher in Oberfranken geendet. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Hausbesitzer in der Nacht zum Freitag verdächtige Geräusche aus der Garage seines Hauses in Weidhausen bei Coburg. Als er nachsah, entdeckte er darin einen Unbekannten - und schloss sofort das Tor.