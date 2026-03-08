Kulmbach (dpa/lby) - Klaus Peter Söllner von den Freien Wählern war nach drei Jahrzehnten im Amt nicht mehr als Kulmbacher Landrat angetreten - nun hat die Partei den Posten verloren: Jonas Gleich, der für CSU und JU ins Rennen ging, erreichte 51,2 Prozent der gültigen Stimmen und schaffte damit auf Anhieb die absolute Mehrheit. Für die Freien Wähler kam Oliver Hempfling laut dem vorläufigen Ergebnis auf 23,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent.