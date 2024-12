Küps (dpa/lby) - Bei einem Feuer im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Oberfranken ist ein 63-jähriger Bewohner gestorben. Weitere Menschen seien in der Nacht auf Dienstag nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Neben dem 63-Jährigen lebten demnach noch ein Kind und ein Erwachsener im Haus in Küps (Landkreis Kronach). Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf über 150.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, wo genau es im Erdgeschoss brannte und ob das Haus einsturzgefährdet ist, war der Polizeisprecherin zufolge zunächst nicht bekannt.