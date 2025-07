Lichtenfels (dpa/lby) - Der Brand in einem oberfränkischen Einkaufszentrum im Juni ist in einem Karton mit Batterien ausgebrochen. Das haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei und eine Überprüfung des bayerischen Landeskriminalamts ergeben, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Ursache für den Brand in Lichtenfels ein technischer Defekt. Wie und was genau das Feuer in dem Karton verursachte, sei aber nicht geklärt worden.