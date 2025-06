Kronach (dpa/lby) - Ein Stier ist in bei Kronach in Oberfranken ausgebüxt und erschossen worden. Das Tier konnte von seinem Eigentümer nicht beruhigt und eingefangen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nachdem das Veterinäramt ihn zum Abschuss freigegeben hatte, tötete ein Polizeibeamter den Stier. Wie das Tier entkommen konnte und ob es sich auch in der Ortschaft aufhielt oder nur auf landwirtschaftlichen Flächen lief, war zunächst unklar.