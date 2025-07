Die A9 war in Richtung Norden rund eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Später wurde zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Weil ein Stück der Leitplanke auch auf die Gegenfahrbahn ragte, wurde in Richtung Süden der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich in Richtung Norden auf mehrere Kilometer, auch auf den Nebenstrecken kam es zu Behinderungen. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst an.