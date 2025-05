Lichtenfels (dpa/lby) - Ein junger Mann soll bei einem Streit in Lichtenfels zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 18-jährige Deutsche kam noch am selben Tag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.