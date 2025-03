Plech (dpa/lby) - Ohne Führerschein ist ein 16-Jähriger in Oberfranken mit einem nicht zugelassenen Motorrad über eine Bundesstraße gerast - und schwer verunglückt. Der Jugendliche hatte zuvor am Sonntag mit einem 19 Jahre alten Bekannten an einer Tankstelle in Plech (Landkreis Bayreuth) getankt und war ohne zu bezahlen davongefahren, wie die Polizei mitteilte.