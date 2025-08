Fünfjähriger lief immer wieder bei Rot über die Straße

Den Angaben nach wurde der Fünfjährige am Nachmittag von einem 13-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Münchener Straße gesehen. Der Junge soll immer wieder alleine bei roter Ampel über die Straße gelaufen sein. Eltern seien nicht zu sehen gewesen. Deshalb verständigte der 13 Jahre alte Schüler die Polizei. Er habe den Fünfjährigen nur mühsam davon abhalten können, weiter über die Straße zu laufen.