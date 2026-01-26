Teisendorf (dpa/lby) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Die Ursache des Brandes am Sonntagabend blieb zunächst unklar, wie die Polizei nun mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand im Kellerraum. Den Schaden schätzten die Beamten auf mehrere Zehntausend Euro. Die beiden Verletzten kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt.